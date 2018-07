«Troonide mängu» staar Sophie Turner: kaheksandal hooajal ei jõua laipu kokku lugeda

Võttegrupi esindajad ja näitlejad on andnud sotsiaalmeedias paar vihjet, mille seas on, et üks põhitegelastest tuleb ootamatult tagasi, muutes kogu sündmuste käiku, teatab news.com.au.

Nüüd paotas suud ka Sophie Turner, kes mängib Sansa Starki, et viimane hooaeg on totaalselt brutaalne ja verine ning laipu on nii palju, et nende kokkulugemine võib segamini minna.

Sophie Turner FOTO: PHIL McCARTEN / REUTERS/Scanpix

«Saabub totaalne kaos ja sõda, millesarnast seal varem nähtud ei ole. See on nagu maailmalõpulahing hea ja kurja vahel. On lahinguid suurte jõudude vahel ja on lahinguid väiksemate vahel. Üks on kindel, et sel hooajal ei tunne vend venda ja veri on põlvini. Näitlejatele on kaos ja häving füüsiliselt kurnav, kuid vaatajatele võib see olla emotsionaalselt kurnav,» teatas Turner.

Kaader seriaalist «Troonide mäng». Pildil Peter Dinklage Tyriona Lannisteri ja Sophie Turner Sansa Starkina FOTO: Helen Sloan / AP/Scanpix

Kriitikute sõnul on selle seriaali varasematel hooaegadel on olnud mitu šokeerivat surma, kuid nüüd vist saavad lõpu mitu meespeategelast, kaasa arvatud Jon Snow.

Kit Harington Jon Snow rollis «Troonide mängus» FOTO: Scanpix

«Võimalik, et stsenaristid ja režissöör võtsid arvesse vaatajate kriitika, mille kohaselt oli seitsmendal hooajal liiga väha draamat. Kaheksandal hooajal võidakse verevalamisega vint üle keerata, kuid ei ole teada, kes peategelastest ohvriks tuuakse,» kommenteerisid kriitikud.

Kuna «Troonide mängu» kaheksas hooaeg on viimane, siis seriaalitegijad pingutavad, et tegelased lahkuksid «lavalt» pauguga.

Nikolaj Coster-Waldau Jaime Lannisterina FOTO: Macall B. Polay/AP/Scanpix

Võimalik, et lisaks Jons Snowle kaotavad elu ka Jaime Lannister ja Sansa Stark.

Kaader seriaalist «Troonide mäng». Pildil Sophie Turner Sansa Starkina ja Iwan Rheon Ramsay Boltonina FOTO: Helen Sloan / AP/Scanpix

«Sansas on kogu aeg olnud varjul sõdalane, nüüd on aeg tal see esile tuua. Olen rahul, et mu tegelane on viimasel hooajal just selline, nagu ta on ja ta lugu saab teatud viisil otsa,» teatas Turner Twitteris.

Sophie Turner FOTO: Jordan Strauss / AP/Scanpix