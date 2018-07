Raimo Kägu suhtest Ojulandiga: meeldiv on olla, aga väga meeldiv on ka, kui ta jälle ära läheb

«Kui ta tuleb, mul ei ole selle vastu midagi. Väga meeldiv on olla, aga väga meeldiv on ka, kui ta jälle ära läheb. Siis on poissmeeste värk, saab ikka kõike teha,» kommenteeris hea huumorimeele poolest tuntud Raimo.

Ta lisas: «Tüdrukud on kõik teada siin. Räägime juttu, ma õpin keelt. Tüdrukud üle 80, nendega on kõige rahulikum keelt õppida, nendega mingeid muid mõtteid ei teki.»

Vaid möödunud aasta lõpus ringlesid meedias sahinad, et Kägu ja Ojulandi suhe on läbi. Elu24 toimetusele laekus möödunud augustis vihje, et poliitik Kristiina Ojuland ja ettevõtja Raimo Kägu teed on lahku läinud. Viimane on alustanud uut elu uue kaaslasega Itaalias ja Ojuland liigub samuti uue kaaslase seltskonnas, aga kodumaal.