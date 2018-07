Pildid ja video: pidu venelaste õuel, Vene jalgpallikoondis seljatas Hispaania ja pääses veerandfinaali

Vene jalgpallifännid leidsid pärast eilset võitu, et kuna Venemaa investeeris MMi korraldamisse väga palju, siis pidi koondis end kokku võtma ja näitama, et nad on võrdväärsed paljude teiste riikide jalgpallikoondistega.

Kuna korraldajariigi Venemaa koondis pääses MMil edasi, siis on see kasvatanud venelaste huvi jalgpalli vastu. Tavaliselt on nii, et kui korraldajariik välja langeb, siis kahaneb kohalike huvi MMi vastu.