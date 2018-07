Hurraa! TTÜ tantsutüdrukud ja saltopoisid võitsid cheerleadingus Euroopa meistritiitli

TTÜ tantsutüdrukud ja saltopoisid saavutasid ECU Euroopa meistrivõistlustel cheerleadingus Senior Coed Cheer Elite kategoorias esimese koha. Konkureeriti 12 tiimiga 9 riigist, olles teisest poodiumikohast, mis kuulus Tšehhile, 40 punkti võrra eespool.

Tiimiliikmete sõnul pandi end Euroopa tasemel esmakordselt proovile. «Kuna ametlikult on cheeritiim meil alles esimest hooaega, siis poleks absoluutselt osanud oodata, et meie tase niivõrd hea on,» kommenteeris üllatust Elina Lainelo. «Areng on olnud eranditult igal tiimiliikmel tohutu. Tekib tunne, et elus on kõik võimalik, kui vaeva näha,» lisas ta.

Tiimi pildid EM-ilt: tiim. FOTO: MTÜ Cheer Estonia

TTÜ cheerleadingu tiimi treenerid Andre Org ja Laura Karindi rõhutasid: «Meie eesmärk oli teha oma tiimiga parim võimalik sooritus ja saada tulemuste kaudu tagasisidet, kuidas oleme suutnud hooaja jooksul tiimi ja kava ettevalmistuse teha. Tegime väga palju tööd nii sportlaste oskuste ja võimete kui ka kava koreograafiaga, mille käigus küsisime nõu ala ekspertidelt. See, et tulemuseks oli kohe esikoht Coed Elitekategoorias, oli ka meile väga positiivseks üllatuseks. Aga terve tiim on selle nimel tõesti juba kuid tööd teinud.»

Tiimi pildid EM-ilt: treenerid. FOTO: MTÜ Cheer Estonia

TTÜ tantsutüdrukud ja saltopoisid tänavad kõiki toetajaid: Tallinna Tehnikaülikool, Tallink, Silberauto, MyFitness, Sportland, Nike, Sellit, Spordihooldus, ABC Rent, Vitaliberata ja Hooandja kampaania panustajad.

TTÜ tantsutüdrukud ja saltopoisid on 2007.aastal asutatud tantsu, akrobaatikaga ja cheerleadinguga tegelev organisatsioon. TTÜ tantsutüdrukute korvpallirühm koos TTÜ saltopoistega on 7-kordsed Eesti meistrid ja Eesti korvpallikoondise ametlik ergutustiim, mistõttu on neid võimalik näha ka 2.juulil toimuval Eesti korvpallikoondise mängul.