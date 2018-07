Galerii! 335 kilomeetrit hiljem: teatejooksjad jõudsid Munamäelt Piritale!

Tegemist oli Nike'i korraldatava teatejooksuga «Tipust Topini» ehk Munamäelt mereni, kus võistkonnad läbivad järjest joostes 335km. Sel aastal osaleb jooksus 10 võistkonda ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul on jooksjaid kokku 100!

Teatejooksul osales 10 kümneliikmelist võistkonda ning iga jooksja jookseb rajal 3 korda. Üksiku etapi pikkus jääb 8-15km vahele ja ühe jooksja poolt läbitud kogudistants on 25-40 km. Võistkonnad on pidevalt liikumises ja jooksja võistkonnakaaslased sõidavad autoga järgmisesse punkti, kus toimuvad vahetused. Tegemist ei olnud võistlusega ning peamiseks eesmärgiks on inspireerida inimesi liikuma ja külastama joostes Eesti kaunimaid paiku.