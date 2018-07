Briti sukelduja Tom Daley andis koos abikaasaga teada suurepärase uudise

Tom Daley ja stsenarist Dustin teatasid sõbrapäeval Instagramis, et ootavad surrogaadi abil enda esimest last. Pärast lapse sündi aga otsustasid nad teha midagi suuremat ning avaldasid sünniteate ajakirjas Times. «Black-Daley. 27. juunil 2018 sündis Thomas Robert Daleyle ja Dustin Lance Blackile poisslaps Robert Ray.»

Paar pani lapsele nime Tom Daley isa järgi, kes suri 2011. aastal ajukasvaja tõttu, kirjutas Metro. See on Tomi ja Dustini esimene laps, kes abiellusid eelmise aasta maikuus. Daley avaldas aasta alguses, et nii tema kui tema abikaasa andsid sperma, et viljastada nende poolt valitud surrogaat. Ta ütles Times'ile: «Me leidsime doonori ja me oleme mõlemad spermadoonorid. Me viljastasime kumbki ühe poole. Me panime sisse nii poisi embrüo ja kui tüdruku embrüo, aga me ei tea, mis kelle oma on.»

Esimene laps on vaevu sündinud, kui juba räägitakse järgmisest lapsest. «Järgmisel korral teeme me vastupidi.»

Pärast lapse sünniteadaannet kritiseeriti paari surrogaadi kasutamise eest, mille peale vastas Tom: «Siin maailmas on palju inimesi, kellel pole võimalik lapsi saada, kas siis põhjuseks on viljatus või mõned muud terviseprobleemid. Mis iganes põhjus, ma ei usu, et selle ümber poleks nii palju draamat, kui heteropaar oleks sel viisil lapse saanud.»

Dustin, kes võitis parima originaalstsenaariumi Oscari 2008. aastal filmi «Milk» eest, andis vastuargumendi kõikidele nendele, kes ütlevad, et kaks meest ei saa koos last kasvatada. «Mul oli väga tugev ema, kes kasvatas mind ülihästi. Kas see on oluline, et meie poeg kohtab elus naisi? Absoluutselt. Oleks vale last sellest eemale hoida ja kui aus olla, siis ka üpris võimatu,» sõnas Dustin.