Signs of Executioni oli nautima kogunenud suurel hulgal muusikasõpru. Kuigi esinemine oli teisel päeval kell üks, oli suur hulk peolisi uneliiva selleks ajaks silmist pühkinud ning kõrvad kikki seadnud. Võimas muusika kutsus kohale ka need, kel esialgu lava äärde mahti polnud. Kontsert oli nõnda korralik, et fännid nõudsid suurel häälel lisalugu.