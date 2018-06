SUUR GALERII! Vaata, milline värvikas rahvas tuli Retrobestile kokku! Kas leiad galeriist ka enda või mõne tuttava?

Oma 15. juubelikontserdiks tuli kokku tüdrukutebänd Nexus, kes tõestas, et rahval on nende laulud siiani meeles ja südames. Pealava õhtu viimased kaks välismaa artisti panid Pühajärve mahutavuse proovile. C. C. Catch ja E-Rotic tuletasid omal moel meelde keelatud aegu.