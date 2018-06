Itaaliast pärit raskemuusikabänd Lacuna Coil hakkas muusikat looma juba 1994. aastal. Siis oli naissolistiga alternatiivbände väga vähe. Nõnda on nad teerajajaks nii oma muusikas kui naiste jaoks metalmaailmas. Cristina Scabbia näeb, et üha enam on bändidel naissoliste, kes võimsa häälega paljudele meestele silmad ette teevad. «Ma ei usu, et ilus naine on eduka bändi saladuseks,» leiab ta ning kinnitab, et kõige olulisem on siiski muusika ja kultuur, mis sellega kaasneb.