Meriliis on solist kahes bändis, millest hetkel vaid üks on tegev: Signs of Execution. Bänd esineb ka tänavusel Hard Rock Laagri, kus Meriliis esineb esimest teist korda, antud bändiga koos alles esimest. Tegelikult on ta olnud bändi solist vaid veidi üle aasta, kuigi bänd on tegutsenud juba 2013. aastast. Stiili kirjeldab ta kui «groove metalit», mis pidavat olema meloodilisem ja jalga rohkem tatsuma panev kui tavaline metal.

Bändiga liitumise soovi avaldas Meriliis ise, sest nägi neid esinemas ning tundis, et tal oleks midagi enamat pakkuda. Oma ande osas on ta alati tagasihoidlik, samas väga enesekindel. Praegusel hetkel ei ole sellist naislauljat vähemalt Eestis kuskilt leida. «Ma karjun,» kirjelda ta seda, kuidas bändis laulab. Bändiliikmed olid Meriliisi andest pahviks löödud ning näevad tema silmapaistvust suurepärase lisana. «Esmakohal oli see, et oskaks hästi laulda,» sõnab bändi kitarrist.

Signs of Execution. FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees /

Kõige veidramaks peabki Meriliis seda, et inimesed arvavad justkui hääl tuleks kuskilt mujalt, mitte tema kõrist. Varases nooruses onu kõrvetatud plaadilt Chop Suey'd kuulnud, tundis ta muusikaga erilist sidet. Hiljem tuli appi Youtube ning vähehaaval proovides selgus, et eeldus ja anne sellist viisi heli tektamiseks on täiesti olemas. Tänaseks on Meriliis arendanud oma ande nii võimsaks, et konkurenti leida praktiliselt võimatu. Üks pidavat kuskil olema, kuid see ei pidanud arvesse minema ning tema nime ei tasu isegi mainida.

Ilmselt enamus, kes Merilisiiga kohtuvad ei oska aimatagi, millist jõudu ja erilist annet noor lauljanna endast peidab. Meedias «saatana häälega tüdruku» hüüdnime külge saanud neiu on sõbralik, rõõmsameelne ja lahke. Räägib malbe ja pehme häälega ning kui mõned needid ja tätoveeringud ära unustada, siis ongi justkui «tavaline» Lihula piiga. Meriliis illustreerib suurepäraselt eestlaste vanasõna «vaga vesi, sügav põhi». Esmapilgul saab selgeks, et tegemist on inimesega, kes lisaks ilule ja andele pakub ka sügavat sisu ning tarkust.

Signs of Execution laulja Meriliis Ojamäe. FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees /

Rääkimata sellest, et bändiproovi alguses ühel hetkel uskumatult madalat «urinat» kuuldes, oled ikkagi üllatunud, et see hääl tuleb Mariliisist. Hoolimata sellest, et sellest teadlik olla, ei on seda päris elus kogeda täiesti uskumatu kogemus. Sellisel viisil laulmine nõuab väga head füüsilist vormi, sest heli tekitamine käib kogu kehaga. Nõnda on pluusi alt näha neiu pinges kõhulihased ja kogu ruum vibreerib ühtlases rütmis.

Meeste poolt domineeritud, testosteroonist nõretav maastik võib nõrgemale natuurile liigseks osutada. Meriliis on metal-muusikamaailmas navigeerides tõestanud vaid vastupidist. Ka bändikaaslased arvavad, et Meriliis teeb meeste tööd ja veelgi paremini kui paljud mehed. Mitmed vastassoo esinejad ei saa hakkama sellega, millega tema.

Tallinn. Signs of Execution laulja Meriliis Ojamäe. FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees /

Kuigi bändimehed ning ka Meriliisi muusikust elukaaslane püüavad talle igakülgselt toeks olla, ning kontserdi- ja ilujoovastuses hullunud fänne eemale peletada, selgub, et noor naine saab ise enda eest seismisega väga hästi hakkama .«Oh, neid asju on ikka väga palju ette tulnud, et tullakse ja katsutakse jalgu või üritatakse ligi tikkuda,» sõnab ta, kuid ei ole sellest sugugi heidutatud. Poolas kontserdil olles ülemeelikuks muutunud festivalikülastaja suutis Meriliis paari kurjema hoobiga paika panna.

Vahel on erakordse ande ja vastanduva eksterjööri kohta pärimine tüütu, kuid nii neiu kui bändikaaslased leiavad, et tähelepanu tuleb vaid kasuks. Tullakse Mariliisi vaatama, kuid jäädakse bändi ühise võimsa helikeele pärast.