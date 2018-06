Kunagi ei ole liiga hilja: Julia Roberts sai Instagramis päevapealt 500 tuhat järgijat

Staar on oma värskele kontole lisanud vaid kaks fotot. Viimasel mustvalgel fotol kannab ta T-särki kirjaga: «Sa ei saa kõiki inimesi õnnelikuks teha, sest sa ei ole avokaado.»

Enda tutvustuseks on ta napisõnaliselt kirjutnaud: human. Ise ei jälgi Julia Roberts Instagramis veel kedagi.

DigitalSpy andmeil ütles Roberts varem, et teda ei huvita Instagrami like`d, kuna eelistab veeta aega pigem oma perega. Kuid nüüd on ta oma sõrme juba saatanale andnud.