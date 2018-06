Video: Ühendkuningriigis ilmus skandaalne raamat Elizabeth II seksielust

Raamatu kohaselt oli praegu 92-aastasel kuningannal oma nooruses terve suhtumine seksi ja ta ta nautis seksi, teatab news.com.au.

Printsess Elizabethi ja Philip Mountbatteni kihluspilt 10. juulist 1947 FOTO: PA / PA Archive/Press Association Images/Scanpix

Campbelli andmetel oli kuninganna abikaasa, prints Philip üsna suur flirtija, kes flirtis paljude naistega ka oma naise silme ees, kaasa arvatud temaga.

68-aastane leedi Cambpell tutvustas oma 320-leheküljelist raamatut Londonis toimunud esitlusel selgitades, et ta viib lugejad kuninganna magamistuppa.

Elizabeth II, prints Philip ja nende poeg, prints Charles 1948. aastal FOTO: PA / PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Raamat ärritab kuningliku pere austajaid, kelle arvates on tegemist Elizabeth II ja ta mehe solvamisega.

Elizabeth II ja prints Philip FOTO: Sang Tan / AP/Scanpix

Raamatu kohaselt olid nii Elizabeth II kui prints Philip nooruse väga kirglikud ja nende seks oli kuum. Autor kirjeldab, milline oli 1947. aastal abiellunud printsess Elizabethi ning Taani ja Kreeka printsi, Philip Mountbatteni pulmaöö Hampshire’is Broadlandsis asuvas mõisas.

Printsess Elizabeth ja Philip Mountbatten oma pulmapäeval 20. novembril 1947 FOTO: Personalities / ©TopFoto/Scanpix

Autori sõnul sai ta oma raamatumaterjali kuningliku pere endiste ja praeguste töötajate käest, kellest mõned kirjeldasid kuninganna ja ta mehe elu väga detailselt.

«Teenijaskonna teatel oli kuninganna väga kirlik ja see mis toimus ta magamistoas linade vahel, oli nagu väga hea pornofilm. Briti kõrgklassi seas peetakse aktiivset seksielu hea tervise tagajaks. Elizabeth II ja ta mees olid seksuaalselt aktiivsed üsna kõrge eani,» kirjeldas leedi Campbell.

Leedi Georgia Campbell FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Raamatu kohaselt nautis prints Philip ilusate naiste seltkonda, kuid ta ei murdnud oma naisele kunagi truudust.

Elizabeth II ja prints Philip 1953. aastal FOTO: Royalty / ©2002 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

«Prints Philipi jaoks olid need naised nagu lemmikoomad, kellega sai mängida, kuid kui tüdines, lükkas ta nad kõrvale,» lausus autor.

Kui printsess Elizabeth 1952. aastal kuningannaks sai, tekkisid palees mitmesugused intriigid. Õukondlased, kuid ka mõned pereliikmed tegid kuningliku paari elu vahel põrgulikuks.

Väidetavalt läksid Elizabeth II ja ta õde, printsess Margaret riidu ja Margaret sõnas siis Elizabethile, et ta mees, prints Philip magatab õuedaame. See tekitas Elizabethile meelehärmi, kuid ta uuris, kas see vastas tõele, kuid see ei olnud nii.

Raamatu kohaselt võis kahe õe vaheline vaen saada alguse sellest, et kuninganna takistas oma õde abiellumast Briti õhujõudude ohvitserist õukondlase Peter Townsendiga. See murdis printsess Margareti südame ja ta maksis kätte, hakates levitama jutte, et prints Philip ei ole kuningannale truu.

Fotod kuningliku paari elust FOTO: Rights Managed / Illustrated London News Ltd/Mar/Scanpix

Judy Wade, kes on Briti kuninglikust perest avaldanud mitu raamatut arvab, et Campbelli raamatus kirjas olevast enamik on väljamõeldised, millesse lugejad peaksid suhtuma skeptiliselt.

Kuninganna endine pressiesindaja Dickie Arbiter sõnas, et leedi Campbelli kirjutised on täis labasust ja solvanguid ning et ta üritab kuningliku pere arvelt enda kuulsust suurendada.

Buckinghami ja Kensingtoni palee endine ülemteener Paul Burrell sõnas, et leedi Campbell ei ole kuningliku pere liikmetega kunagi otse suhelnud.

Paul Burrell FOTO: nationalpictures.co.uk/©National Pictures / TopFoto/Scanpix

«Kirjutada võib igasuguseid väljamõeldisi. Tõene on vaid see, kui ollakse ise suhelnud või sündmuse tunnistajaks olnud. Leedi Campbell ei ole ja ta kirjutab inimestest, keda ta ei tunne,» teatas kunagine ülemteener.

Burrell rõhutas, et ta on näinud kuninganna elu lähedalt ja on alati ta privaatsust austanud.

Buckinghami palee esindajad ei ole uut raamatut kommenteerinud.

Leedi Campbell on ka varem Briti kuningliku pere liikmetest raamatuid avaldanud, näiteks kuninganna emast, kes samuti kandis nime Elizabeth ja printsess Dianast, kuid nüüdne raamat on rojalistide arvates väga solvav.

20. novembril 1947. aastal abiellunud Elizabeth II ja prints Philipil on neli last: 14. novembril 1948 sündinud Walesi prints Charles, 15. augustil 1950 sündinud printsess Anne, 19. veebruaril 1960 sündinud prints Andrew ja 10. märtsil 1964 sündinud prints Edward.

Elizabeth II, prints Philip ja nende lapsed 1965. aastal FOTO: Rights Managed / Illustrated London News Ltd/Mar/Scanpix

Kuningliku suguvõsa ametlik nimi on Windsor, kuid kuninganna otsesed järglased kannavad perekonnanime Mountbatten-Windsor. Mountbatten on kuninganna abikaasa, prints Philipi perekonnanimi.

Kuninganna Elizabeth II krooniti Westminster Abbeys 2. juunil 1953.