Nõid Marilyn Kerro sünnitas täiskuuööl väge täis poisi

Sotsiaalmeedias kuulutab nõid sündmust järgmiselt: «Mecca perel on müstiliselt ülev tunne ja anname teada teile kallid sõbrad, et tänasel täiskuuööl sündis Mecca perre võimas ja väge täis poiss»

«Emme ja issi on tublid ja väga õnnelikud. Palju õnne Marilyn» soovitakse Kerro ametlikul Facebooki lehel. Lapse isa on Kerro Norrast pärit kallim Mark Alexander Hansen .

Kerro rääkis paar kuud tagasi TV3 «Seitsmestele», et kohe kui nägi ultraheli pilti, oli talle teada, kas tegu on poisi või tüdrukuga. «Ma loodan, et minust saab arusaaja ema,» lisas ta ja kinnitas, et laps on perre väga oodatud.