Möödunud aastal arreteeriti belglanna selle eest, et ta jäädvustas end alasti Egiptuse Luxori lähedases Karnaki templis, teatab thesun.co.uk.

Karnak oli Vana-Egiptuses üks tähtsamaid tseremooniate korraldamise ja jumalate austamise kohti. Tänapäevani säilinud ehitistest enamik pärineb Uue riigi ajast, 16. – 11. sajandist eKr. Tegemist on Egiptuse ühe populaarsema turismipaigaga.

Nüüd oli Papenit näha Nutumüüri lähedase hoone katusel istumas valgel plastmasstoolil, näidates kõiki oma kehavõlusid. Taamal on näha Nutumüüri.

«Mulle oli selge, et kui suudan end jäädvustada alasti ka Nutumüüri juures, on Jeruusalemma reis edukas. Sain jutule kohaliku moslemiga, kes kutsus mind endale külla, pakkudes kohvi ja piparmünditeed,» sõnas belglanna.

«Ma siiski selgitasid, et tegemist ei ole reisifotodega, vaid ma võtan end alasti, tegemist on alastifotoga. Majaomanikust moslemit see ei häirinud,» lausus modell.