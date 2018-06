Sarimõrvaritest jälitajad ja armid, mis ei parane eal - briti vanglas töötavate naiste šokeerivad ülestunnistused

«Kao eemale!» karjub üks vang, kes on oma hambaharja teravaks relvaks murdnud, kuid töötajad teavad, et mõtlemiseks pole aega ja reageerivad kiirelt murdes ründaja terava objektiga käe kiirelt seljataha. Selline juhtum on igapäevane.

Loo autor Jane Corry töötas kolm aastat Oxfordi meestevanglas kirjanikuna. Ta aitas sealsetel vangidel kirjutada luuletusi ja novelle, et nad õpiks enda raske elu traagikat ja viha poeesia abil välja elama ning see pidi ühtlasi aitama vangide enesehinnangut tõsta. «See oli ettearvamatu maailm, kohati õudne, aga kohati ka väga põnev,» kirjeldab Corry.

Vangidel on komme loopida üksteist kuuma suhkruveega, sest see jätab nahale eluks ajaks armid. Ka töötajad ise rikuvad reegleid näiteks vangidega seksides, kuid kui nad vahele jäävad, siis nad vallandatakse. Vanglates juhtub palju suletud uste taga, mis lukustatakse seiniks, «kuni kord on majas taastatud». Vahel keegi jääbki kadunuks. Täpselt ei tea keegi, vaid kuulujuttude järgi võib oletada, et toimus järjekordne rünnak.