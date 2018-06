Pildid: Kaasani hotelli seinal näeb nüüd kahte rivaali, Messit ja Ronaldot

TASSi teatel on need kaks tuntud jalgpallurit vaielnud, et kumb neist on parim, visates sel teemal ka sotsiaalmeedias nalja ja tögades üksteist.

Mitmed leheküljed kirjutasid, et Argentina koondis, kaasa arvatud Lionel Messi, elab Kaasanis Ramada hotellis, mille ühel seinal on Cristiano Ronaldo näopilt. Kommenteeriti, et Messile ei pruugi see meeldida, kuid samas tõdeti, et kuulus argentiinlane võib saada toa, kust Ronaldot näha ei ole.