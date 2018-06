Pet Shop Boys tahab Õllesummeri lava taha veidrat asja

Korraldajatelt on nad söögi-joogi sekka palunud täita ka ühe sellise soovi: kohev ükssarvik, Storm Strooper või Darth Vader.

Festivali ühe peakorraldaja Tarmo Tuvikese sõnul on ebatavalised soovid nii suurte artistide puhul küllaltki tavapärased.

«Artistid tahavad veenduda, et festivali korraldajad saavad kõigega hakkama ja suudavad ka kõige väiksemate detailide eest hoolitseda. Näiteks Bastille raideris oli kunagi üks vein, mida saab ainult ühest Prantsusmaa väikesest külakesest. Nad pärisid selle veini järgi esimese asjana, kui lennukist väljusid,» rääkis Tuvike.

Ta lisas, et põnevaid soove on aastate jooksul rohkelt kogunenud: «Ville Valo soovis meilt näiteks öökulli topist, Hurtsi liikmed tahtsid suurt Mike Tysoni pilti ning Bastille tahtis ka pilti, kus bändi liige on tuntud Eesti inimesega voodis.»