Soomes leiti põgenenud kuningboa pööningult

Omaniku sõnul tekkis tal paanika, kui ta pooleteisemeetrist madu Ollit elukohast ei leidnud ja ta arvas, et madu pääses välja, teatab iltalehti.fi.

Kuningboa. Pilt on illustreeriv

«Kui madu kadus, tabas mind paanikahoog. Arvasin, et ta pääses kuskilt välja ja on nüüd vabaduses, ohustades naabruses elavaid inimesi,» teatas omanik.

Mehe teatel nägid naabrid politseid ja tulid uurima, mis toimub. Siis said nad teada, et üks madu on põgenenud ja teda otsitakse.