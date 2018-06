Ettevõtja pakub raha sellele, kes lahendab Austraalia kuulsa geoglüüfi saladuse

Oletatakse, et see 4,2 kilomeetri pikkune kuju kujutab aborigeenist kütti, kellel on käes bumerang või kepp, teatatb bbc.co.uk.

Joonistus Marree Manist FOTO: wikipedia.org

Kuna see kuju asub 700 kilomeetri kaugusel Adelaide’ist Marree küla lähedal, sai ta selle tõttu hüüdnimeks Marree Man.

Marree Mani asukoht Austraalia kaardil FOTO: wikipedia.org

Kuigi kuju leiti juba 1998. aastal, ei ole teada, kes ja mis eesmärgil selle tegi.

Austraalia ettevõtja Dick Smith pakub nüüd 5000 Austraalia dollarit (üle 3000 euro) sellele, kes annab kinnitatud info selle kuju tekke ja tegijate kohta.

Geoglüüf Marree Man FOTO: wikipedia.org

«Marree Manist on palju räägitud ja kirjutatud, kuid keegi ei ole selle tegemist omaks võtnud. Seda ei saanud teha tulnukad. Miks isik või isikud, kes selle tegid, end varjavad?» küsis Smith.

Kuna seda geoglüüfi on maapinnal ta suuruse tõttu raske hoomata, tehakse selle kohal helikopterilende, mille abil saab kuju suurusest ja asukohast hea ülevaate. Need lennud on populaarsed nii kohalike kui turistide seas.

Marrees elava Phil Turneri arvates tegid selle kuju inimesed, kes tundsid kohalikku maastiku, kasutades abivahendina tehnoloogiat.

Turneri arvates joonistati kuju maapinnale GPSi abil, teatud kohtadesse pandi kepid püsti ja keppide vahele tõmmati jooned, mis andsid kokku inimkuju.

«Oletatavalt valmis see kuju millalgi 1990. aastatel lõpul, mil GPS tehnoloogia oli alles lapsekingades. Kui võtta arvessekuju suurus, siis oli see hiiglaslik ettevõtmine. Samas on see maapinnajoonistus tehtud väga sujuvalt,» lisas austraallane.

Piloot Trevor Wright oli esimene, kes Marree lähedal 26. juunil 1998 lennates suurt maapinnakuju märkas. Ta jäädvustas selle, teatades leiust nii kohalikele võimudele kui meediale.

Helikopteripiloot Trevor Wrighti tehtud foto Marree Manist 1998. aastal FOTO: wikipedia.org

Aastate jooksul on välja pakutud mitmeid, kes võisid selle teose taga olla. Näiteks seljakotirändajatest ameeriklased, kuna kuju lähedalt leiti hiljem USA lipp. Teise teooria kohaselt valmistasid selle Austraalia sõdurid, kellel oli igav või siis aborigeenidest kunstnikud.

Marree Man asub maal, mis kuulub Arabana hõimu liikmetele.

Arabana hõimuorganisatsioon Arabana Aboriginal Corporation juhi Lorraine Merricki sõnul olid põlishõimu liikmed 1998. aastal kui kuju avastati solvunud, et neid sellega seostati, kuna nad ei teeks midagi sellist oma maale. Nüüdseks on hõim selle «mehe» omaks võtnud, kuna toob piirkonda turiste ja lisasissetulekut.

Marree Mani jooned tuhmusid ja kasvasid aastatega taimestikku, kuid põliselanikud «restaureerisid» ta 2016. aastal, et see kuju ka tulevikus sinna turiste meelitaks.

«Me ei tea, kes selle kuju tegi. Just see on selle juures kõige huvitavam. Minult on vist sadu kordi küsitud, et kes tegi,» jätkas Merrick.

Arheoloogide arvates meenutab see kuju mõnevõrra 1928. aastal Aadria merest leitud antiikset pronskuju, mis kujutab jumal Zeusi või Poseidonit. Kuju kõrgus on 209 sentimeetrit.