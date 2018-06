Räppar Azealia Banks kogub raha, et Russell Crowe kohtusse kaevata

27-aastase Banksi sõnul on tal vaja umbes 100 000 dollarit, mille abil ta Crowe’i vastu kohtusse läheb, kuna see mees ahistas teda, võttes ta oma karukallistusse nii, et tal hingamine seiskus, sülitas tema peale ja sõimas teda neegriks, teatab news.com.au.