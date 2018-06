Video: Saksa «võileivamõrvarit» kahtlustatakse 21 kolleegi tapmises

Politsei arreteeris 56-aastase Klaus O, kes on metallifirmas ARI Armaturen töötanud 38 aastat, teatab iltalehti.fi

Arvatakse, et viimase 18 aasta jooksul pani ta oma kolleegide söögi sisse mürgist ainet, mis neile mürgistuse tekitas ja elu võttis.

Saksa meedia teatel on kaks nimetatud firma töötajat praegu haiglas koomas ja kolmas saab dialüüsiravi. Ajakirjanikud andsid mehele hüüdnimeks Võileivamõrvar

Politsei uuris aastatetaguseid surmajuhtumeid ja avastas, et selles metallifirmas töötanud inimeste seas on alates 2000. aastast kummaliselt paljud surnud.

Uurimise käigus avatakse surnute hauad ja uuritakse säilmeid, kas neis on märke mõnest mürgisest ainest.

Bonni ülikooli keemialaboratooriumi esindajate ja patoloogide teatel uurivad nad surnukehi. Samas rõhutati, et mürgistusjuhtumeid on keeruline märgata, sest need tekitavad terviseprobleeme, mida täheldatakse erinevate haiguste puhul.