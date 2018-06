Maagiline naine! Ingrid Margus kehastus nümfiks

“Everything you imagine is real.” The message-dress from the “Muse” collection by NYMF My muse - @ingridmargus Enjoy more 🧚‍♀️ www.nymf.ee 🧚‍♀️ #nymf #nymffashion #nymfmoestuudio #newcollection #muse #uuskollektsioon #muusa #messagedress #dresswithmessage #womenpower #powerdress #väekleit #ingridmargus #terjeatonen

A post shared by NYMF - Fashion Designer (@nymffashion) on Jun 27, 2018 at 12:11am PDT