Ka noorpoliitik Raimond Kalulaid ootab lõppvõistlust põnevusega:« Täna tegime esimest korda ühiselt trenni ning väga huvitav oli näha, kui kaugele kõik on jõudnud või kes teistest lauapikkuse võrra ees on. Lõppvõistlus tuleb kindlasti põnev, treenerid on väga head. Ise olen oma treeneri Ingrid Puustaga väga rahul, sest suurepärase sõitjana on ta mul lasknud esimestes trennides rahulikult surfamisega harjuda.»

Surfilaagri peakorraldaja Helen Unt kinnitas, et sel aastal on Surfilaagris kõigil algajatel võimalik õppida tippsurfarite käe all surfama: «Võib öelda, et sel aastal on Surfilaagris tõesti kõik võimalused surfi õppimiseks olemas. Aastaid on meil olnud tasuta surfikoolitused igale tasemele, kuid seekord on võimalik tänu Surfikool+ kursusele läbida intensiivne 3- päevane algajatele mõeldud programm. Eriline on ka see, et õpetaja võtab treeningul osalejad enda hoole alla juba enne üritust.»