Inna leiab et topless vanad naised on koledad ja tal on rõõm, et neid Eesti randades tihti ei kohta. Karolina ja Tatjana rõhutavad, et enda eest peab hoolitsema igal ajal nemad on ka halva ilmaga ilusad. Sportlik Uko ütleb et käib kõige enam oma kodurannas ja mängib sel võrkpalli. Tüdrukuid ta seal ei vaata, sest seal rannas neid eriti ei käi.