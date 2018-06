Ära seda nalja maha maga: loominguline kollektiiv The Multinektar Boys otsib videosse tantsijaid

· Osalemiseks tuleb saata endast (ja oma sõbrast) pilt või video, mis tõestab, et just sina oled vääriline jagama lava The Multinektar Boysiga. Lisa ka info, kust tuled ja kaua tantsimisega tegelenud oled.

Auhinnatud režissöör Triin Ruumet tutvus bändiga peol. «Olin siis mina Eesti peal niisama ringi tõmbamas, kui sattusin Valgemüra külasse. Polnudki sinna varem sattunud ega teadnud, et selline koht üldse olemas on, aga näe on. Noh väga lahe, läksin kohaliku turu peale kurki ostma ja siis seal see Loida oligi. Jäin mitmeks päevaks Valgemürasse pidu panema ja siis tunduski hea mõte poiste bändist hoopis filmi tegema hakata, nii nagu ikka need asjad tekivad – kuidagi elu ise inspireerib. Tundub väga lahe bänd, väga andekad kutid ja üldse oleks selliseid inimesi rohkem vaja,» annab Ruumet vihjeid, et lisaks muusikavideole on bändist ka filmi oodata.