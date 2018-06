«Madusid omades peaks olema kindlamast kindel, et loom ei pääse välja terraariumist ega ka ruumist, kus see terraarium asub,» ütleb Keity Särg. «Minu madu oli grillimise õhtul väljas lihtsalt niisama,» seletas kadunud omanik. Madu ei ole mehe sõnul üldse ohtlik. «Tead ei ole põhjust karta, ta on sõbralik,» lausus ta. Mees kutsub 20-aastast lemmikut hellitavalt pisikeseks, kuid ütles, et loom ei ole mitu kuud söönud.

Madude kadumisjuhtumeid on tänavu olnud mitmeid. Keity Särg ei ole üllatunud, et madu tänaseks leitud on, sest madu ei lähe kodust väga kaugele. «Ta otsib omale turvalise vaikse koha varjumiseks,» seletab Keity. Kui madu on väga näljane, siis võib ta rünnata mõnda kassi, kuid inimest nad agressiivselt ründama ei kipu. Oluline on kohe teada anda ja mitte looma torkima minna.