Pildid ja video: mehhiklastest jalgpallifännid leidsid endale «jumalad», kelleks on lõunakorealased

Kuigi Mehhiko kaotas eile Rootsile 0:3, on ta oma alagrupis Rootsi järel teine, mõlemal on kuus punkti, teatab Daily Mail.

Mehhiklastest jalgpallifänne rõõmustas, et kunagine maailmameister Saksamaa jäi Lõuna-Koreale alla ja sakslaste jaoks on MM lõppenud. Kui Saksamaa oleks Lõuna-Koread võitnud, oleks see Mehhiko jaoks olnud katastroofiks, sest siis oleks nende koondise jaoks MM lõppenud.