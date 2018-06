Johnny Deppi 16-aastasel pojal on tõsiseid terviseprobleeme

Paradis pidi olema uue filmi «A Knife in the Heart», kus ta peaosa mängib esilinastusel, kuid selle linateose režissööri Yann Gonzalezi teatel ei saanud Paradis tulla, kuna ta 16-aastane poeg viidi haiglasse, teatab news.com.au.

«Kahjuks ei saa Vanessa Paradis olla koos meiega, ta on koos oma pojaga, kellel on tõsiseid terviseprobleeme,» teatas režissöör.

Ameeriklasest näitleja Johnny Depp ja prantslannast laulja-näitleja Vanessa Paradis olid koos 1998 – 2012. Neil on lisaks 16-aastasele pojale Jackile, kelle täisnimi on John Christopher Depp III ka 19-aastane tütar Lily-Rose, kellest on saanud tuntud modell.