Armin van Buuren kütab publiku kuumaks, juba nädala pärast Õllesummeril

Hariduselt jurist ja kahe lapse isa on oma varasemates intervjuudes öelnud, et teeb päevas 16 tundi muusikat ning lavashowde eel toob edu grupikallistus meeskonnaga. «See ei ole ainult armastus muusika vastu, see on mu kirg. See on enamat kui meeldimine, enamat kui hobi. See on elustiil. Muusika on mu elus hädavajalik,» on Buuren oma muusikaarmastust sõnadesse püüdnud panna.