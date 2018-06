Kuulsate naiste veidrad fetišid

Scarlett Johansson. FOTO: Alessandro Bianchi / Reuters

Näitlejanna Scarlett Johansson etendas filmis «Armastuslaul Bobby Long'ile» («A Love Song For Bobby Long») ühe kinoajaloo kuumima seksistseeni autos. Kunst imiteerib elu ja vastupidi - naine peab autos hullamist väga seksikaks. Ajakirjale Playboy pihtis ta: «Ma pean autos seksimist väga seksikaks. Kui ma oleksin õiges tuju ning mõtleksin millegi hullumeelse, kiiksuga ja seksika tegemisele, siis tagaiste oleks selleks õige koht.»

Kristen Stewart. 2018. FOTO: Jean-Marc Haedrich/SIPA / Jean-Marc Haedrich/SIPA

Kristen Stewart sai karjäärile leegi alla «Twilight'i» filmides, kus kehastas vampiiri armunud noort näitsikut Bella Swani. Vampiir Edward Cullen oli neiust nõnda sisse võetud, tema lõhn (eriti verelõhn) ajas teda suisa hulluks. Vahel otsustas ta hingamise üldse ära lõpetada. See polnud probleemiks, sest tegemist oli ju surematu vampiiriga. Kristenil on Edwardiga selles osas midgai ühist - naine naudib oma partneri (higi)lõhna veidi rohkem kui tavapäraselt. Erilist rõõmu valmistab talle see, kui kaaslane ka tema lõhnast rõõmu tunneb ning kaenlaalused üle lakub. Kui Kristen oli suhtes tollaegse kallima Rupert Sandersiga sõnas ta Briti Vogue'ile: «Ma armastan seda kuidas ta lõhnab. Ja tema armastab minu lõhna. Ta armastab mu kaenlaaluste lakkumist. Ma ei mõista oma lõhna mahapesemise obsessiooni. See on kellegi, keda armastad, lõhn. Kas see polegi kogu asja point?»

Eva Longoria. 2012. FOTO: Lorenzo Aguis / AP

Eva Longoria on üks neist, kes hindab neid, kes oskavad hästi sõlmi siduda. Talle meeldib, kui mees võtab magamistoas initsiatiivi ning ei ütle ära kelmikatest sidumismängudest. Ta on öelnud: «Ma ei ole selle vastu, kui mind mõne siidisalliga kinni seotaks. Mulle meeldib, kui mees juhib. Alistumises on midagi väga seksikat, sest su on maas ja pead pead sellisele asjale täielikult anduma.»

Christina Aguilera. 2007. FOTO: Matt Sayles / AP

Mitmed Christina Aguilera esinemiskostüümid nii laval kui videotes reedavad, et naine peab seda seksikaks. Naine naudib nahast, lateksist ja PVC'st kostüüme ning ei häbene kasutada ka teisi feitishi-vahendeid. Näiteks piitsa. Intervjuus ajakirjale Q ütles ta: «Latex ja fetishikostüümid jätavad mulle sügava mulje. Ilusad kehakontuurid. Kas mu abikaasa on seda kandnud? Ma ei tea! Ja ma ei saagi kunagi teada! ...Kas ma olen selles osas olnud tagasihoidlik? Mitte kunagi! Võib-olla ainult siis kui ootasin last. Siis ei olnud lateksit.» Naine pihtis ka, et naudib rollimänge , seega tulevad erinevad kostüümid kindlasti kasuks.

Angelina Jolie. 2008. FOTO: TODD HEISLER / NYT

Angelina Jolie on tuntud oma ebatavalise ja ebamaise oleku poolest. Kõik justkui ootaksid, et tema magamistoas leiaksid aset erakordselt räpased ja veidrad teod. Ja selles osas ei pea kindlasti pettuma. Oma endise abikaasa Billy Bob Thortoniga nauditi üksteise seksi ajal vigastamist. Voodisse haarati kaasa noad ja teised väiksed terariistad, millega üksteist vahekorra ajal lõigati ning üksteise verd mekiti. Ühel hetkel olid neil suisa kostüümid, mis kaunistatud üksteise verega täidetud ampullidega. Pärast lahkuminekut kartis Angelina, et Billy võib vere abil talle needuse peale panna ning nägi kurja vaeva, et need temalt kätte saada.

Carmen Electra.

Carmen Electra. FOTO: mavrixphoto.com / mavrixphoto.com

Eelmise fetišiga võrreldes tundub Carmen Electra oma juba üpris leebe. Naisele meeldib külastada sekspoode ning ta kogub pesu, sekslelusid ja käeraudu. Talle meeldib kui teda kinni seotakse, ning ei ütle ära ka mõnest seksikast plaksust vastu tagumikku. Lemmikobjektiks riidepuu. Ajakirjale Playboy on ta öelnud: «Veidi naudingut, veidi valu. Peamine on, et oleks lõbus.» Naine mõtleb enda sõnutsi seksile iga 8 sekundi tagant.

Dita von Teese

Dita Von Teese. 2013. FOTO: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM