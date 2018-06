Pildid ja video: Lionel Messi elab Kaasanis hotellis, mille seinal olev võib teda häirida

Seega võib Messile, kes peab Ronaldot mitmes mõttes enda rivaaliks, see suur graffiti silma jääda, kuid ei saa ennustada, kuidas ta sellele reageerida võib. Samas tuleb arvesse võtta asjaolu, et mitta igast hotellitoa aknast ei ole Ronaldot näha ja ka Messi võib saada toa, kus talle aknast välja vaadates kuulus portugallane vastu ei vaata.

«Jalgpalli MM Venemaal on sama haruldane nagu päikesevarjutus. Sellised maailmakuulsad mängijad meie linnas on nagu muinasjutust. Meil on piisavalt vaba ruumi, et jäädvustada kõik jalgpallimaailma staarid,» teatas linnapea.