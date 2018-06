Def Räädu verivärske nostalgiahõnguline meeleolulugu räägib lihtsatest elurõõmudest

Sel suvel toob Surfilaager 20ndat korda mereäärde kokku kõik surfi- ja muusikahuvilised, haarates enda alla suvise juubeliprogrammiga looduskauni Valgeranna. Surfilaagri üks üllatajatest on omapärase helipildi poolest tuntud Def Räädu, kes koos J.O.C-ga on välja tulnud kaasakiskuva singliga «Suvepäike», millele on visuaalse kuju andnud suviseid festivalivärve lisav Surfilaager.