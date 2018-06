Video: väikesed linnud seadsid Kanada suurima muusikafestivali toimumise ohtu

Kanadas on kilatüllid kaitse all, kuna tegemist on ohustatud liigiga.

«Kilatüllide tulek tekitas probleemi, mis tuleb kiiresti lahendada. Meil on festivali toimumispaik ja ajakava juba ammu kinnitatud ning me ei saa seda enam eriti muuta,» teatas 5. juulil algava festivali juht Mark Monahan.

Linnupesade ja munade leidmise tõttu katkestati pealava ehitamine ning kohale kutsuti ornitoloogid, kes kinnitasid, et tegemist on kilatüllidega.

«Kuna munad leiti juhuslikult, siis me ei tea, millal pojad kooruvad. Teada on, et kui noorlinnud lendavad pesast, siis ei pöördu nad sinna tagasi. Loodame, et pesad tühjenevad enne festivali algamist,» lausus Monahan.