Video: Jaapani peaminister tundis end Iisraeli magustoiduanuma tõttu solvatuna

Jaapani kultuuris peetakse kingi kõige mustemateks objektideks ja need võetakse enne majja sisenemist alati jalast, teatab globalnews.ca.

Iisraeli peaministri Benjamin Netnayahu ja ta abikaasa poolt Abedele pakutud õhtusöögi valmistas Iisraeli tippkokk Sergev Moshe.

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja Jaapani peaministri Shinzo Abe õhtusöök. Pildil on ka Iisraeli tippkokk Sergev Moshe FOTO: Twitter.com

Jaapani meedia arvates ei olnud Moshe Jaapani kultuuri üksikasjadega kursis ning selle tõttu solvas Jaapani peaministrit ja tema naist kingakujulise magustoiduanumaga.

Magustoit kingakujulises anumas FOTO: Twitter.com

Juhtumit Business Insiderile kommenteerinud Jaapani diplomaat sõnas, et tegemist oli valesti valitud nõuga, mida saab tõlgendada kui solvangut.

«Jaapani kultuuris on jalatsid pooleldi tabud, kuna neid peetakse väga räpaseks. Jaapanlased ei ole ilma jalatsiteta ainult kodus, vaid ka kontoris. Nii peaminister, teised ministrid kui parlamendi liikmed ei kanna tööl kingi. See juhtum on sama nagu pakuks juutidest külalistele šokolaadi seakujulisest nõust,» teatas diplomaat.

Juudid ei söö sealiha, põhjus võib peituda selles, et siga on loom, kelle ainus elueesmärk on olla söögiks inimestele. Samuti peetakse juudi kultuuris siga mustaks loomaks, kuna on niiöelda kõigesööja.

Diplomaat lisas, et mitte üheski kultuuris ei panda kingi lauale.

«Kui juudist kokk tahtis visata nalja, siis see ei olnud naljakas. See ei olnud ka midagi ebatavalist, vaid see oli solvang,» jätkas diplomaat.