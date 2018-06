Vandenõuteoreetikute arvates võis räppar XXXTentacion lavastada oma surma, kuna ta elu oli ohus

Lehekülje tmz.com teatel on vandenõuteoreetikud seisukohal, et 20-aastane räppar on seni elus ja ta lavastas oma surma, et pääseda teda tappa ähvardanud isikute käest.

Räppar XXXTentacioni mälestamine

Politsei teatel viidi pärast XXXTentacioni tulistamist ta autost Louis Vuittoni kott, kuid ei ole teada, mis selles oli ning Broward Health Northi haigla arstid kuulutasid räppari surnuks.

XXXTentacion

Vandenõuteoreetikud on veendunud, et räppar oli parajas plindris ja tal ei jäänud muud üle, kui mitme inimese abil oma surm lavastada.

XXXTentacioni surmakoht

Pärast ta surma kirjutati sotsiaalmeedias, et XXXTentacioni surma asjaolud on liiga kahtlased, et need saaks tõsi olla. Youtube’i ilmus isegi video pealkirjaga «XXXTentacion goes live on Instagram and confirms that he is not dead».

Videol on tegelikult näha kaadreid, mis pärinevad selle aasta algusest.

Enne seda, kui XXXTentacionit Floridas tulistati pani ta üles video, milles ta räägib, et ta võib juba lähiajal surra, kuna tal on vaenlasi.

Räppar XXXTentacion

«Asjad lähevad ikka halvemaks. Ma võin surra ja ma ei saa oma unistusi ellu viia. Loodan, et noored saavad mu sõnumi ja ei mässi end segastesse asjadesse, vaid elavad õnnelikku elu,» teatas räppar.

Räppar jätkas, et ta võidakse ohvriks tuua, kuid ta soovib, et temast jääks maha pärand, mis aitab lastel õnnelik olla.

Staar teatas enne surma, et tal on plaanis anda välja uus album pealkirjaga «No Pulse». Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et kui räppar leiti, siis tal ei olnud pulssi, sest suutis oma keha ja organismi kontrollida, jättes mulje, et ta süda ei tööta.

Teoreetikute sõnul levitasid räppari kaaskondlased aktiivselt fotosid tulistamiskohast, et ka tulistajad arvaks, et ta suri.

Räppar XXXTentacioni mälestamine

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et mõrvapaigast tehtud videol on näha mitut märki, mis näitavad, et tegemist võis olla lavastusega.

Räppari pere ei ole teoreetikute väidet kommenteerinud.

Florida politsei arreteeris räppari surmaga seoses 22-aastase tätoveerija Dedrick Williamsi, kes kuulati üle. See mees ei ole räppari tulistamist omaks võtnud.