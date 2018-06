Video: saatejuht uuris, kas Bryan Adamsil oli printsess Dianaga suhe

Cohen uuris 58-aastaselt Adamsilt, milline oli tema suhe printsess Dianaga, sest aastaid on räägitud, et nad olid romantiliselt seotud, teatab iltasanomat.fi.

Saatejuht Cohen sõnas: «Liigub palju jutte, et sinul ja printsess Dianal oli suhe. Diana ülemteener Paul Burrell sõnas, et ta tõi sind sageli salaja Kensingtoni paleesse. Kuidas sa kirjeldad enda ja printsess Diana suhet?»

Adams vastas, et tema ja printsess Diana olid väga head sõbrad ning teda ei toodud Kensingtoni paleesse salaja, vaid ta saabus avalikult oma autoga.

«Ta oli.... Me olime head sõbrad,» oli laulja napisõnaline.

Briti, Kanada ja USA kõmumeedia kirjutas 1985. aastal pärast seda, kui Adams avaldas oma pala «Diana», et tõenäoliselt on kahel kuulsusel suhe.

Laulu sõnad räägivad, kuidas laulu põhitegelane nägi esmakordselt ajakirjas ja siis televiisoris Dianat. Tegelane armub printsessi ja tõdeb, et ta abikaasa ei ole hea. Palas ei nimetata mitte kordagi prints Charlesi, kes oli printsess Diana abikaasa. Samas laul kutsub printsessi oma meest maha jätma.

Laulus ei ole otseselt mainitud ka printsess Dianat, küll aga on mainitud printsi ja printsessi. Laulu fännide arvates on aru saada, et Adamsi palas räägitakse Dianast ja Charlesist.