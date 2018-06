Mis juhtus? Tanel Padar kadus Õllesummeri esinejate nimekirjast

Õllesummeri kodulehelt on näha, et Franz Ferdinandi soojendab nüüd hoopis Karl-Erik Taukar Band. Millest säärane artistide vahetus?

Õllesummeri esindaja kinnitas Elu24le, et Tanel Padari bändi ärajäämise põhjus on pelgalt tehniline. «Ehitame oma pealava peaesinejate soovidest ja nõuetest lähtuvalt, mis seab soojendavale artistile mõningased piirangud ja kõiki lahendusi ei ole sel juhul võimalik täide viia. Me hindame Tanelit väga, ta on andnud Õllesummeril väga häid kontserte ning tõesti loodame, et saame teda järgmisel aastal tervitada,» sõnas ta.