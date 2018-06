Video: Jaapani printsess Ayako abiellub tavakodanikuga ja lahkub keiserlikust perekonnast

Jaapani keiserliku pere esindajad teatasid 26. juunil, et keiser Akihito nõo, prints Takamodo noorim tütar, 27-aastane printsess Ayako saab 32-aastase tavakodaniku Kei Moriya naiseks, teatab cnn.com.

Moriya on laevandusfirma NYK Line üks juhte.

Jaapani õukonna teatel tutvustas printsess, kes on sotsiaalteaduste magister, kallimat oma emale, printsess Hisakole juba möödunud aasta detsembris. Printsessi isa, prints Norihito suri 2002.

Printsess Hisako tunneb varasemast Moriya vanemaid, kuna nad on koos aktiivsed mitmes mittetulundusühingus. Noored leidsidki üksteist oma vanemate tegevuse kaudu.

Printsess Ayakot ja ta kihlatut ühendavad ka ühised hobid, milleks on mäesuusatamine, raamatud ja reisimine.

Jaapani keiserliku seaduse kohaselt peab keiserliku pere liige, kes abiellub tavakodanikuga, loobuma oma tiitlist ja lahkuma õukonnast. Teada on, et printsess saab tiitlist loobumise eest suure summa, mis ulatub miljonitesse dollaritesse.

Lisaks Ayakole lahkub Jaapani keiserlikust perest ka printsess Mako, kes on keiser Akihito ja keisrinna Michiko vanim lapselaps. Ta kihlus advokaat Kei Komuroga, kuid nad lükkasid pulma edasi, et enda valikus täiesti kindlad olla.

Jaapanis on arutatud, et kas seadusemuudatusega peaks võimaldama troonile ka naisi, kuna enamik keiserlikke järeltulijaid on naissoost.