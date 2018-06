Pildid ja video: Tai mereväe eriüksus koos koopaekspertidega pingutab, et leida noorte jalgpallimeeskond

The Guardiani teatel läksid poisid koos treeneriga Birma piiri lähedase Chiang Rai provintsi populaarse loodusvaatamisväärsusega tutvuma, kuid jäid vihmavee lõksu.

Päästjate andmetel on vesi koobastikus kerkinud umbes seitse meetrit ja nad pumpavad vett välja.

Tais jäi populaarset koobastikku külastades kadunuks noorte jalgpallimeeskond ja nende treener. Pildil on Tai sõdurid, kes kannavad vee väljapumpamiseks vajalikku voolikut

Tai merevägi kutsus kohale briti ühe tuntuma koopauurija Vern Unsworthi, kes on nimetatud koopas käinud mitu korda. Laste ja treeneri otsingutes osalevad ka kuus tailast, kes samuti on käinud seda koobast kaardistamas.

Bangkok Posti teatel on jalgpallipoiste laager üsna koobastiku lähedal. Vanemate sõnul jätsid lapsed kõik asjad laagrisse, kuna arvasid, et tulevad koopast kiiresti tagasi.

Üks neist vanematest on Namhom Boonpiam, kes on oma 13-aastast poega koopa lähedal oodanud 23. juunist alates.

«Ma ei ole maganud ega söönud, kuna mu laps on ohus. Ma kogu südamest loodan, et nad pääsevad elusalt välja,» lausus ema.

Päästjate arvates ei ole koopasse vihmavee lõksu jäänud lapsed ja täiskasvanu hukkunud, kuna ka varem on inimesi sinna lõksu jäänud ja veetaseme alanedes on nad päästetud.

Tai siseministri Anupong Paochinda teatel saadetakse koobastikku sukeldujad, kellel on piisav hapnikuvaru, et otsida hätta sattunuid mitu tundi.

«Loodame, et nad on kuskil kuivas kohas ja elus. Kuigi neil ei ole midagi süüa, on neil joomiskõlbulikku vett piisavalt,» lisas minister.