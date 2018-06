VIDEO Kähmlus päikeseloojangul: poliitik Kristiina Ojuland läks naabrimehega koerte pärast kaklema ja lasi küüned käiku

Tüli tekkis sellepärast, et Ojulandi kaks väikest koera ründasid naabri last, kes sõitis jalgrattaga. «Maal pisikesed koerad ongi lahti,» õigustab end Ojuland.

Kõrvalküla Neeme elanik Karin ütleb, et nende koertega on juba aastaid probleeme olnud. «Möödujate riideid on puruks puretud, mille peale Ojuland lasi kiirelt aia alumise ääre kinni ehitada, et koerad välja ei saaks. Ilmselt kuidagi ikkagi saavad,» kirjeldab ta.