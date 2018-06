Näitleja Andrus Vaarik suundub poliitikasse: see on ka roll, mis tuleb lihtsalt ära õppida

Uueks monotükiks ettevalmistusi tehes jõudis mees arusaamisele, et mõtted, mida etenduses väljendab võiksid kuuluda poliitikule: «Kuulan end kõrvalt ja järsku avastan - see on ju sotsiaaldemokraadi jutt!»

«Oma olemuselt olen ma valgustatud anarhist,» andis mees oma uskumustele kiire kokkuvõtva kategooria. Veel kiitis ta Lennart Meri, kelle presindendiks olemise ajal ta enda sõnul Eesti Vabariigi pärast muretsema ei pidanud. «Vot, Lennart Meri võiks olla sotsiaaldemokraatide au esimees. Ma arvan, et kui ta oleks elus, oleks ta sellega nõus,» mõtiskleb ta.

«Vaatasin Sotsiaaldemokraatide reitingut ja mõtlesin, et see on teenimatult keskpärane! Äkki ma saan aidata natuke?» kirjeldab Vaarik üha kasvavat soovi kuidagi mõttekaaslaste edusse panustada. Seejärel pöörduski ta partei poole ning piltlikult öeldes «uksele kloppides» end koostöö tegemiseks liikmeks pakkus.

«Võiksime mõelda võrduse, vabaduse ja vendluse peale,» lausub mees helgelt, kuid tunnistab, et ei näe ennast siiski tegevpoliitikuna. Ometi ei löö ta risti ette ühegi väljakutse ees, mida tulevane amet pakkuda võib. «Olen mänginud Josif Stalinit, Ivan Oravat, ega see poliitika nii võõras olegi. See on ka roll, mis tuleb lihtsalt ära õppida.»