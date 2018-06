Ära jää ilma! Sweet Spot'i eelpidu teeb festivalile vägeva soojenduse

Selle suve magusaim linnafestival Sweet Spot pakub juuli lõpus toimuvast sündmusest esimese ampsu juba 30. juunil mil toimub festivali warm-up pidu. Mõnusa suvise festivalivaibi PADA's loob briti elektroonilise muusika duo BONDAX (UK) kuhu kuuluvad inglise muusikud Adam Kaye ja George Townsend. Lancasterist pärit duo tuntuimad hitid on näiteks «Smile for Me», «Baby I Got That» ning «All I See» .

Peaesinejatele lisaks esinevad Sweet Spot festivali elektroonilise muusika laval DJ-d Dave Storm, Firejose, Andreas Kask ja Marek Poel. Sweet Spot Jam Roomis saab kuulda Red Bull Music artisti Nathan Tulve ehk Metabora live esinemist ja silmapaistavate Eesti bändide liikmete jämmisessiooni: «Muudu on the decks (Gram-Of-Fun), Raul Ojamaa on the guitar (Miljardid), Kostja on the bass (Levski) ja Carl Tuulik on the sax.»