Humoorikas video: turvaseksi harrastavad šveitslased saavad auhindu müslist muruniidukiteni

Kampaaniaga on võimalik võita 3500 auhinda, kaasa arvatud suuri auhindu nagu muruniidukid ja jalgrattad, kuid ka väikeseid nagu müslipakid ja dušigeelid.

Turvaseksikampaania «Liitu ja võida» korraldajad on kindlad, et inimesed kasutavad tasuta kondoome ja registreerivad end kampaanialeheküljel.

Tegemist on kampaaniaga, mida ilmestavad mitmed humoorikad seksile viitavad videod.

Šveitsi tervishoiuameti teatel on nüüdne kampaania osa 30 aasta pikkusest kampaaniast, millega võideldakse HI-viiruse, aidsi ja suguhaiguste leviku vastu.

Šveitsis on umbes 20 000 inimest, kellel on diagnoositud HI-viirus. 2016. aastal said sellise diagnoosi näiteks 542 inimest.