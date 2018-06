Video: 3D-büsti kohaselt ei olnud Julius Caesar just ilus mees

3D peakuju näitas, et ta pea oli asümmeetriline, sest laubaosas oli suur muhk, mis võis tekkida juba ta sündimisel, kui pea läbi sünnikanali liikus, teatab Daily Mail.

Julius Caesari 3D-büst FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Cesari büsti loomise idee taga on arheoloog Tom Buijtendorp, kelle raamat «Caesar Madalamaadel» ilmus sel kuul.

«Antiigimuuseumi kogus olevatel Julius Caesari kujudel on peas näha muhku. Arst, kellega me kuju tegemise eel konsulteerisime, sõnas, et tegemist on koljudeformatsiooniga, mis võis tekkida sündides, kuna ema sünnikanal oli kitsas ning sünnitus aeglane ja raske,» lausus Buijtendorp.

Juius Caesari üks büstidest FOTO: akg-images / akg-images/Scanpix

Arheoloog lisas, et Rooma impeeriumis valmistati riigi- ja sõjajuhtide kujud tavaliselt neid ilustamata, näidates inimesi sellistena, nagu nad olid.

Julius Caesari kuju FOTO: Personalities / ©2003 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

Caesari büsti valmistas arheoloogist antropoloog Maja d’ Hollosy, kes on büstide ekspert. Esmalt joonistas ta kolmemõõtmelise arvutijoonistuse, võttes eelkõige aluseks Hollandis Leidenis ja Itaalias Torinos asuva Caesari büsti.

Vana-Rooma kunagisest linnast Tusculumist leitud Julius Caesari büst FOTO: wikipedia.org

D’Hollosy sõnul leiti Torino arheoloogiamuuseumis olev Caesari marmorbüst Roomast lõunasse jäävast iidsest Tusculumist. Nimetatud büst oli mõnevõrra kannatada saanud, kuid põhijoontes oli nägu alles.

«3D-kuju ja veel mitme teise kuju kohaselt ei olnud Caesar ilus mees. Ta silmad asetsesid liiga üksteise lähedal ja pea oli pirnikujuline. Tusculumi büst on oletatavalt kõige autentsem kujutis temast. Ta pea laubaosas on muhk, mis muutis ta pea ebasümmeetriliseks,» teatas büstitegija.

Möödunud aastal teatasid Hollandi arheoloogid eesotsas Buijtendorpiga, et Julius Caesar jõudis oma vallutusretkedel tänapäeva Hollandi aladele, kus ta pidas lahinguid germaani hõimudega. Üks lahingukoht on nüüdisaja Brabandi provintsis Kesselis, kus toimus lahing 55. aastal eKr. Selles lahingus hukkus umbes 150 000 meest, naist ja last, kellest enamik olid germaanlased.

Viimase 30 aasta jooksul on kunagisest lahingukohast leitud inimskelette, nooleotsi, mõõku ja kaitsekiivreid, kuid seni ei seostatud seda paika Julius Caesariga.

Julius Caesari büst FOTO: akg-images / akg-images/Scanpix

Amsterdami ülikooli süsinik- ja geokeemiline uuring näitas, et leitud esemed pärinevad esimesest sajandist eKr.

«Millegipärast on osa relvi kas nende omanike või kellegi teise poolt meelega kokku painutatud. Võimalik, et see oli kas võidu või kaotusega seotud rituaal,» selgitasid arheoloogid.

Nad jätkasid, et osa Kesseli lahingus hukkunutest olid naised ja lapsed, kes samuti võisid roomlaste vastu võidelda. Uuringu kohaselt oli hukkunute seas ka roomlasi, sellele viitavad keemilised jäljed hammastel.

Julius Caesar kirjeldab oma teoses «De Bello Gallico» («Märkmeid Gallia sõjast»), kuidas ta hävitas 55. aasta eKr kevadel kaheksa leegioni ja ratsaväe abil kaks germaani hõimu.

Caesar rõhutab oma ülestähendustes, et ta ei halastanud isegi naistele ja lastele, tehes puhta töö. Tema arvates kaotas elu üle 400 000 inimese, kuid ajaloolaste arvates on see liialdus, kuna lahingu toimumise ajal ei elanud nimetatud piirkonnas nii palju inimesi.

Julius Caesari büst FOTO: Mimmo Frassineti/AGF/SIPA / Mimmo Frassineti/AGF/SIPA/Scanpix