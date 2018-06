Kim Kardashiani maja müügis: rahulda oma uudishimu ja piilu sisse!

Kim ja Kanye müüsid oma häärberi tegelikult maha juba novembris ning said selle eest kopsaka summa - tervelt 17 miljonit! Ent maja on taas müügis, sellisena nagu staarpaar selle ehitada lasi ning ootab uut omanikku.

Maja on väga minimalistlik: seal on marmorpõrandad, seinad on valged ning ruumid suured ja avarad. Maja praegune omanik armastab häärberit väga ja pole TMZ sõnul eriti midagi muutnud, ent müüb maja seetõttu, et on lapseootel ning vajab veelgi suuremat elamispinda.