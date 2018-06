Madli Vilsar meenutab: issand, küll on Madli paks ja kole ja ekraanile sobimatu

Sotsiaalmeedia on huvitav paik, inimesed jagavad tihti meeleolu mida nad tahavad näidata mitte reaalsust, aga vähesed aduvad, et tegelikult võib ka kõige röömsama pildi taga olla valu. Füüsiline või vaimne, vahet ei ole. Tihti kohtan inimesi, kes arvavad, et teavad millist elu keegi elab kuna nägi naeratavat pilti Instagramis. Küll peab ikka hea elu olema. Koguaeg naeratab. Keegi ei oskaks arvata, et näiteks selle konkreetse pildi taga on kaks valuvaigistit ja pildistamise ajaks eemaldatud jalatugi ja seljavöö ning lõpuks pildistamise ajal tehtud kepsakamad liigutused päädisid enne magama minekut pisaratega. Seda polegi “kõigil” vaja teada ja ma ei hädalda ja vingu, aga vahest on kõike liiga palju, et lihtsalt keha enam ei jaksa. Ja nii ongi. Kõigil võib nii olla ja see on OK. Selleks polegi vaja “teada”, et lihtsalt olla hea inimene kui näed .... Aga paar kuud tagasi joosti esimese asjana kritiseerima, et issand küll on Madli paks ja kole ja laisk ja ekraanile sobimatu. Mida ma tahan sellega õelda on see, et ärge arvake ja oletage ja tagaselja sossutage ja et see ongi okei kui vahel ei jaksa. Seevastu rääkige ja suhelge. Ükskõik kui palju sa ka arvad, et tead kuidas näiteks kasvõi sõbral läheb ja pole vaja hakata tülitama, sest kõigil ju nii “kiire” siis lihtsalt ära arva ja kritiseeri või “kadesta” ning kiru tema sotsiaalmeedia imagot. Võta kätte telefon helista, saada sõnum, kirjuta, saage kokku! Lihtsalt suhtle ja rääkige, kuidas päriselt läheb, jagage oma päris ja siirast maailma, mis ei peagi olema alati perfektne! Kui elu on aga muutunud nii “kiireks”, et ainuke info (kallite)inimeste kohta tuleb nende “feedist” siis äkki oleks aeg natuke kõige üle järgi mõelda...Be nice, be humble, be caring, because a nice word and a caring thought will not cost you a thing but it could change someones frown into smile! #rip #sophiegradon #inmemoriam

