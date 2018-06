Video: teine mees Kuul Buzz Aldrin andis oma lapsed kohtusse

88-aastane Aldrin andis kaks last, Andrew ja Janice’i Floridas kohtusse pärast seda, kui lapsed ta avalikult dementseks kuulutasid lisades, et tal on ka mälukaotus, paranoia ja luulud, teatab news.com.au.

Buzz Aldrin FOTO: Leah Millis / REUTERS/Scanpix

Laste arvates on nende isal tekkinud kahtlased sõbrad, kes üritavad isa perest eemaldada ja ta vara endale saada.

Kohus määras psühhiaatri, kes viib läbi Aldrini vaimse tervise uuringu.

Aldrini sõnul käis ta aprillis vabatahtlikult California ülikooli eakatepsühhiaatri juures uuringutel ja tulemused näitasid, et ta on oma vanuse kohta vaimselt heas vormis, tal ei ole dementsust ega mälukaotust.

«Olen seisukohal, et Buzz Aldrin on hea vaimse, kuid ka füüsilise tervise juures. Ta suudab enda eest hoolitseda. Ta mõistus ja mälu on korras ning ta ärivaistuga ei ole probleeme. Ta ei ole kergelt mõjutatav,» teatas psühhiaater James Spar.

Buzz Aldrin palub kohtul keelata pojale Andrew Aldrinile juurdepääs ta rahale ja äritehingutele, sotsiaalmeediakontodele ja ärilistele ettevõtmistele.

Andrew Aldrin on seni olnud oma isa äriorganisatsiooni tegevjuht.

Buzz Aldrini arvates on ta pojal liiga palju võimu ja kontrolli, samas temalt tahetakse kogu kontroll ära võtta. Ta poeg langetab tema eest äriotsuseid ja talle see ei meeldi.

Endise astronaudi väitel on ta poeg ta isiklikult pangaarvelt kahe aasta jooksul võtnud pool miljonit dollarit.

Buzz Aldrini sõnul teevad poeg ja tütar ta paljaks koorimises koostööd.

Buzz Aldrin FOTO: Fabrice Coffrini/AFP/Scanpix

«Mu poeg ja tütar kasutavad mind ära, pidades dementseks. Nad varastavad minu raha ja varjavad minu eest tähtsat äriinfot,» lausus Aldrin.

Aldrini väite kohaselt takistasid lapsed tal ka naistega romantilisi suhteid loomast, kontrollides ta pangaarvet ega luba võtta raha, et ta saaks naisi restorani viia.

Lisaks lastele süüdistab 1969. aastal teise inimesena Kuule astunud Aldrin oma endist mänedžeri Christina Korpi pettuses, tema ärakasutamises ja tema arvelt rikastumises.

Buzz Aldrin 1969. aasta juulis Kuul FOTO: N.A.S.A/SIPA / N.A.S.A/SIPA/Scanpix

Buzz Aldrin on olnud kolm korda abielus ja tal on kolm last, kellest kõige vanemat, poeg Jamesi ta kohtusse ei kaevanud, kuna ta ei ole tema äriorganisatsioonis tegev.

Buzz Aldrin koos Neil Armstrongi ja Michael Collinsiga olid Apollo 11 Kuu missiooni astronaudid. 21. juulil 1969 astus esimesena Kuu pinnale Armstrong, 20 minutit hiljem järgnes talle Aldrin.

Apollo 11 astronaudid (vasakult paremale) Neil Armstrong, Michael Collins ja Buzz Aldrin FOTO: HO / REUTERS/Scanpix

Buzz Aldrin 1969. aastal enne Kuu lendu FOTO: HO / AFP/Scanpix