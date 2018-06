Teine oluline eemärk on naise sõnul tervislik eluviis. «Julgustan naisi, eriti eakaaslasi, et kõik on võimalik,» räägib Kristiina, kes on 20 aastat hommikuti võimelnud ja jooksnud.

«Hommikune metsajooks paneb end hästi tundma,» tunnistab naine, kelle sõnul on sportliku eluviisi juures oluline olla distsiplineeritud. «Igal hommikul kaalu peal käimine on samuti hea distsipliiniallikas,» avaldab naine saladuse, mida on järginud aastakümned.



Kristiina teab, et lisaks sportlikule eluviisile, on suur roll ka toitumisel. «Fitnessi puhul on toitumisel eriti suur roll: tuleb rohkem süüa,» selgitab naine ja lisab, et on kahe viimase nädala jooksul kaalus poolteist kilo juurde võtnud. «Treener lohutab, et see kõik läheb lihastesse, aga no vaatame veel kaks nädalat,» annab Kristiina teada.