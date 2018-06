Pildid: ligi 30 aastat tühjal saarel elanud alasti erak sunniti tsivilisatsiooni rüppe naasma

News.com.au andmetel asub see Jaapanile kuuluv saar Taiwani lähedal ning sinna satub haruharva mõni kalastajate paat.

2012. aastal külastasid saart ja meest uudisteagentuuri Reuters reporterid ning Nagasaki sai maailmakuulsaks. Alates sellest on ta tuntud alasti erakuna.

Nagasaki sõnas reporteritele, et ta leidis sellel saarel enda jaoks õige paiga, kus oma elu lõpp veeta ja kus surra.

«Tundsin, et Sotonabari on minu saar ja minu kodu, ka minu surmapaik. Kui siin suren, siis loodus kannab minu eest hoolt, ma ei soovi, et mu surnukeha puudutaksid inimesed,» teatas mees kuus aastat tagasi.