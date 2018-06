Kas maailma kõige suurem tarbijate petmine? Kanadalane müüs «salendavat» vorstivett

Vorstivee reklaami kohaselt aitab see vesi kaalu langetada, parandab ajutööd ja noorendab nahka, teatab newsweek.com.

Bevans selgitas, et oli ka neid, kes ta vee «tervislikkuses» kahtlesid ja neil inimestel oli õigus, sest sel veel ei olnud mitte mingeid salendavaid ega ravivaid omadusi.

Kanadalase sõnul on pudeli etiketil väga väikeste tähtedega kirjas, et ta eesmärk on uurida, kuidas inimesi tervise- ja salendustoodetega petetakse.